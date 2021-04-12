 

Кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона

12.04.2021, 10:20, Разное
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Ежедневное употребление кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом пояснила диетолог Элизабет Ротенерг из Университета Кристианстада.
В ходе эксперимента изучалось воздействие бодрящего напитка на нейродегенеративные заболевания. Оказалось, что вещества, содержащиеся в кофе, действительно способны замедлить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона и являются хорошей профилактикой. При этом на мужчин напиток действует лучше и даже при нарушении двигательной активности на фоне заболеваний, позволяет восстановить работоспособность конечностей. Элизабет Ротенерг также отметила, что положительным свойством обладает только умеренное употребление кофе.

Злоупотребление, когда человек выпивает больше пяти порций напитка в день, приводит к серьёзным последствиям. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, и у человека развивается гипертония и тахикардия. Нередки случаи бессонницы и сложностей в работе желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому эксперты не рекомендуют злоупотреблять кофе и, перед ежедневным употреблением, обратиться за помощью к диетологу.

Источник: profile.ru



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