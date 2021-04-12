 

На Байконуре состоится грандиозный концерт в честь Дня космонавтики

12.04.2021, 10:14, Разное
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Именно на Байконуре начался отсчет космической эры в истории человечества. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, с Площадки №1 начался знаменитый полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

В юбилейном концерте примут участие известные российские артисты. Телезрителей ждет масштабный праздник. На сцене перед Площадкой №1 композиторы Алексей Рыбников, Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят посвященные космосу музыкальные произведения.

Также зрители услышат произведения выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Увертюрой концерта станет новая работа Кузьмы Бодрова, которую исполнит детский хор Байконура и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета.

В юбилейном концерте также примут участие Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш и другие известные артисты. Вести мероприятие будут Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Благодаря новейшим технологиям зрителей ждет грандиозное зрелище. Две сцены, съемки с дронов и телекамер, прямое включение с борта Международной космической станции и многое другое.

Телеканал “Россия” будет вести прямую трансляцию концерта с Байконура. Начало масштабного шоу – в 23:15.



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