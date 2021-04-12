 

Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект в Натанзе

12.04.2021, 9:42, Новости дня
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Иранские власти обвинили Израиль в причастности к инциденту на ядерном объекте в Натанзе и пообещали своевременно отомстить за эту атаку.

В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе. «Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели», – сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе.

Дипломат добавил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс (Ирана) в ядерной сфере». Зариф добавил, что «элите и народу (Ирана) нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями», передает ТАСС.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «Иран в нужное время отомстит израильскому режиму за последнее нападение». Хатибзаде назвал атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле». По его словам, Иран заменит поврежденные в результате этой атаки центрифуги на более передовые, передает РИА «Новости».

В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. В результате ЧП пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля.



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