 

Обновленный кроссовер Infiniti QX55 появится в России

12.04.2021, 9:32, Новости дня
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В США и Канаде поступил в продажу обновленный купеобразный кроссовер Infiniti QX55.

Предполагается, что в ближайшее время автомобиль также появится на российском рынке, однако точная дата пока не озвучена. Вместе с тем приобрести модель Infiniti QX55 на американском рынке можно от 46,5 тысяч долларов в базовой комплектации. Здесь предусмотрели улучшенную систему безопасности, увеличенные диски, а также синхронизацию со смартфонами.

Что касается внешнего вида, то отличить кроссовер Infiniti QX55 можно по решетке радиатора, боковым раковинам, форме капота. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбированный двигатель на 249 л.с. мощности. Во всех версиях применили вариатор и полный привод.



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