Mahindra приступила к разработке нового внедорожника XUV700

Индийский бренд Mahindra выпустил новую модель под кодовым индексом W601.

Эксперты предположили, что на рынок автомобиль выйдет под названием Mahindra XUV700. Официальная презентация состоится во втором квартале следующего года. Известно, что в продажу выпустят модификации с бензиновыми и дизельными моторами, а также на выбор предложат автоматическую или механическую трансмиссию. Вместе с тем в максимальной комплектации новый внедорожник оснащается системой полного привода.

На данный момент точные подробности о функционале и технических параметрах автомобиля удерживают в тайне. Уже в скором времени появятся точные подробности о новом индийском внедорожнике, а также объявят страны, где будут продавать автомобиль.