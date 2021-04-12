 

Людей с неприятным характером больше других раздражают опечатки в интернете

12.04.2021, 9:26, Разное
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Учёные установили, что людей с неприятным характером больше других раздражают опечатки и грамматические ошибки в интернете. Также такие личности склонны к затворничеству и им сложнее находить общий язык с окружающими.
Исследование проводилось ещё в 2016 году, когда эксперты решили изучить, как именно воспринимаются людьми грамматические ошибки в интернете. Для этого были отобраны 83 человека, которым присылали на электронную почту письма от их соседей. Некоторые из них содержали грамматические ошибки и опечатки. После этого всем респондентам требовалось рассказать о человеке, который написал им письмо и о своём отношении к нему. Последним заданием была анкета, где уже требовалось указывать свои личные качества. Сопоставив данные учёные обнаружили, что чаще других внимание обращают на грамматические ошибки люди с менее приятным характером. Причём такие люди чаще всего не игнорируют увиденное и могут даже начать открыто осуждать другого человека за опечатки.

В свою очередь самые приятные в общении люди и экстраверты никак не реагировали на грамматические ошибки и опечатки. Они снисходительно относились к таким вещам и меньше раздражались. Интроверты, как правило, могут испытывать раздражение из-за неправильно напечатанного слова или предложения с пропущенным знаком препинания.

Источник: ufacitynews.ru



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