Ученые установили, кто чаще всего прощает измену партнера

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12.04.2021, 9:26, Разное
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Учёные из Канады установили, кто чаще всего прощает измену своего партнёра. Оказалось, что мужчины больше склоны снисходительно относиться к изменам своей возлюбленной.
Исследование проводилось агентством Эшли Мэдисон. Оно предоставляет виртуальную помощь людям, состоящим в браке или серьёзных отношениях, если они хотят завести роман на стороне. В опросе принимали участие 3 тыс. человек. Всех попросили ответить, прощали ли им измены. Эксперты отметили, что 85% женщин и 80% мужчин положительно ответили на вопрос. После этого респондентов спрашивали, готовы ли они простить измену своего партнёра. В этом случае более снисходительными снова оказались мужчины. Среди них 86% готовы закрыть глаза на роман на стороне, но этот процент сильно снижается, если возлюбленная регулярно вступает в половую связь с другим мужчиной. В свою очередь 82% женщин также готовы простить измену своему партнёру, но только в случае, когда речь идёт именно о половом влечении.

Психотерапевт Люси Бересфорд объяснила, что для большинства мужчин эмоциональная близость не играет большой роли. Именно поэтому появление таковой между его возлюбленной и другим человеком не воспринимается в негативном ключе и большинство снисходительно относятся к такому роду взаимодействия. В случае же с женщинами всё иначе. Они как раз уделяют эмоциональности больше значения, и поэтому сам половой акт их избранника с другой не воспринимается слишком жёстко, так как им важна эмоциональная верность в отношениях.

Источник: ufacitynews.ru



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