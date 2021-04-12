 

В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы

12.04.2021, 9:20, Разное
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В течение недели то тут то там в разных районах Санкт-Петербурга изумленные горожане могли наблюдать плывущего по рекам и каналам детеныша балтийской нерпы. Оказалось, что животное случайно попало в Неву из Финского залива, а затем банально заблудилось.

Спасатели нашли нерпенка на льду Крюкова канала, передает Пятый канал. Он был обессилен. Специалисты провели настоящую спецоперацию и при помощи специального устройства вытащили на набережную, после чего доставили для лечения в Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих.



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