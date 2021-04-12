 

Сотрудницу банка в Приморье заподозрили в краже денег с карт пенсионеров

12.04.2021, 8:48, Новости дня
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В Приморье сотрудницу банка подозревают в хищении более 250 тыс. рублей с карт пенсионеров, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление МВД.

В полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Пограничного округа. Она сообщила, что с ее банковской кредитной карты сняли 60 тыс. рублей. Пенсионерка уточнила, что оформила карту в 2019 году, но никогда ей не пользовалась, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастна 29-летняя сотрудница банка. От ее действий пострадали еще пять человек. Она похищала деньги у пожилых женщин, которые редко пользовались банковской картой. В общей сложности подозреваемая сняла более 250 тыс. рублей.

На сотрудницу банка завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Мурманске сотрудницу Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) обвинили в подмене реальных купюр на «билеты банка приколов», ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.



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