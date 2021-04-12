 

В Турции назвали методы контроля за COVID-19

12.04.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турецкие власти рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией СOVID-19 будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон, сообщил мэр Бодрума Ахмет Арас.

«Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая», – цитирует РИА «Новости» Араса.

По его словам, с самого начала пандемии в туристическом секторе страны при содействии министерства культуры и туризма проводится процесс сертификации объектов туристической инфраструктуры.

«Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее», – добавил собеседник агентства.

Он отметил, что увеличено расстояние между шезлонгами и столиками, многие гостиницы отказались от системы самообслуживания в ресторане, гостей обслуживают официанты, весь персонал регулярно сдает тесты на коронавирус, в ближайшее время 2,5 млн сотрудников туристического сектора будут вакцинированы.

«Таким образом, наших гостей в отелях, ресторан, кафе, других общественных местах будут обслуживать привитые, не представляющие угрозу для их здоровья сотрудники. Для нас это очень важно. Поэтому я убежден, что туристы могут спокойно приезжать на отдых», – сказал мэр Бодрума.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии не смогли приехать европейские туристы, однако Турция стала популярным местом отдыха для местного населения, а также туристов из РФ и Украины. «В этом году наши ожидания также связаны с этим сегментом, поскольку надежды на приезд туристов из Европы немного. По имеющейся информации, в этом году вновь ожидается наплыв местного населения, а также российских и украинских туристов», – добавил Арас.

Напомним, в пятницу оперштабе сообщили, что полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Природа настолько очистилась, что в каналы Венеции действительно приплыли дельфины. Видео

13.02 / Глава Федерации работодателей Украины – Садовому: В тендере на покупку автобусов вы сделали две ошибки

02.09 / Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

21.02 / Глава Украинского института нацпамяти о Евромайдане: Идеализации не нужно

28.07 / В Кремле ответили на вопрос о здоровье Путина после признания Лукашенко о COVID-19

23.09 / Захарова рассказала о новой песне на свои стихи

04.04 / Премьер Чехии заявил, что ЕС “косвенно вынуждает” страну к переговорам о покупке российской вакцины “Спутник V”

15.01 / В РФ выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

29.07 / Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии

09.09 / Захват заложников инсценировали с детьми в тюменской школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика