Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.

«Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости».

Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов.

Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник».

Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.