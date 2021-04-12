 

Японские ученые назвали предшественников живых организмов на Земле

12.04.2021, 8:32, Разное
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Японские исследователи назвали предшественников появления живых организмов на Земле. Сотрудники Нагойского университета считают, что до зарождения современных форм жизни на планете существовали совсем иные структуры.
Загадка возникновения жизни на Земле интересует учёный мир с давних пор. Однако только сейчас, возможно, занавес тайны зарождения всего живого на планете удалось приоткрыть японским исследователям. Специалисты университета японского города Нагоя опубликовали результаты своей научной работы в издании Nature Communications.

Проанализировав характеристики существующих форм жизни на планете, эксперты сделали вывод о преобладании на ранних этапах иных структур и типов. Вместо РНК во времена зарождения жизни Землю могли населять молекулы, более сходные по своему виду с ДНК. Выявленные виды учёные назвали пре-РНК, вероятно, основой таких организмов были XNA (ксенонуклеиновые кислоты). Благодаря своей стабильности они были способны взаимодействовать с белками.

Кроме того, ряд XNA могут выступать в роли ферментов с соответствующими функциями. Таким образом, предшественники всего живого на Земле могли выполнять роли, похожие на функционал рибозим. Синтезировав часть L-треонинола алифатической нуклеиновой кислоты, эксперты экспериментальным путем доказали свои предложения.

Источник: riafan.ru



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