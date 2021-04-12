Ко Дню космонавтики Роскосмос впервые показал аутентичный блок самоуничтожения капсулы Гагарина

К 60-летию полета Юрия Гагарина – первого человека, вышедшего в космос – госкорпорация “Роскосмос” впервые в истории показала блок самоуничтожения капсулы легендарного космонавта.

Он должен был сработать, если бы по техническим или иным причинам Гагарин совершил бы посадку над территорией капиталистических стран.

По словам главы организации Дмитрия Рогозина, устройство не имеет аналогов в мире и дает дополнительные основания гордиться отечественной космонавтикой, в частности – продуманностью и строгостью применявшихся решений.

– При массе всего в 900 грамм этот блок нёс заряд мощностью в 2 кг в тротиловом эквиваленте, гарантируя полное уничтожение объекта в случае риска его попадания к вероятному противнику. Команда о взрыве подавалась с Земли, однако на случай заглушения связи была предусмотрена самоактивация через некоторое время. Юрию Алексеевичу повезло – посадка прошла на территории СССР, а связь практически не терялась, – рассказал он. – Это устройство все 60 лет считалось секретным, вскоре после посадки его демонтировали с капсулы, однако теперь мы можем показать его всем желающим.

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