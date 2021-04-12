 

Ко Дню космонавтики Роскосмос впервые показал аутентичный блок самоуничтожения капсулы Гагарина

12.04.2021, 8:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К 60-летию полета Юрия Гагарина – первого человека, вышедшего в космос – госкорпорация “Роскосмос” впервые в истории показала блок самоуничтожения капсулы легендарного космонавта.

Он должен был сработать, если бы по техническим или иным причинам Гагарин совершил бы посадку над территорией капиталистических стран.

По словам главы организации Дмитрия Рогозина, устройство не имеет аналогов в мире и дает дополнительные основания гордиться отечественной космонавтикой, в частности – продуманностью и строгостью применявшихся решений.

– При массе всего в 900 грамм этот блок нёс заряд мощностью в 2 кг в тротиловом эквиваленте, гарантируя полное уничтожение объекта в случае риска его попадания к вероятному противнику. Команда о взрыве подавалась с Земли, однако на случай заглушения связи была предусмотрена самоактивация через некоторое время. Юрию Алексеевичу повезло – посадка прошла на территории СССР, а связь практически не терялась, – рассказал он. – Это устройство все 60 лет считалось секретным, вскоре после посадки его демонтировали с капсулы, однако теперь мы можем показать его всем желающим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / В Марий Эл чупакабра уничтожила кур и кроликов, оставив крошечные дырочки на шее

26.09 / «Новая газета» отчаянно выгораживает генерала-коррупционера

12.10 / “О чем-то глубоком”: Сальма Хайек заворожила подписчиков снимком в купальнике

12.11 / Назван самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

22.11 / Медики рассказали об опасности употребления кофе для щитовидной железы

05.10 / СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19

02.01 / Открылся глобальный предзаказ за полцены на Umidigi A9, первый смартфон с Android 11 и инфракрасным термометром

24.06 / Учёные назвали главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

22.07 / Идеи для легкого ужина от шеф-повара: рецепты бабагануша, карпаччо из томатов и гаспачо с персиками

14.11 / Трупы солдат, разбитые автомашины и сгоревшая военная техника на обочинах карабахских дорог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика