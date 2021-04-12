Риносинусит может нарушать функциональные связи в головном мозге



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В последние годы ученые много узнали о связи хронического риносинусита с когнитивными нарушениями. В частности, стало известно, что у людей, которые страдают от воспаления в носу, часто ниже показатели тестов на когнитивные способности, у них медленнее реакция, хуже некоторые виды внимания. Лечение риносинусита может улучшать когнитивные функции.

Эти данные навели исследователей на мысль, что между риносинуситом и когнитивными нарушениями существует неизвестная функциональная связь. «Из предыдущих исследований мы знаем, что пациенты с синуситом часто стремятся вылечиться не из-за чувства давления в синусах, а потому что болезнь мешает им взаимодействовать с миром. Они не могут быть продуктивными, им сложно думать, сон нарушается. Это влияет на качество жизни. Теперь мы выявили возможный механизм, способный объяснить проблемы, которые мы видим в клинической практике», – рассказал доктор Ариа Джафари (Aria Jafari), доцент Вашингтонского университета, соавтор нового исследования.

В новой научной работе ученые воспользовались открытыми данными крупного исследования Human Connectome Project, которое фокусировалось на функциональной связности головного мозга. Так называют координированную работу различных отделов мозга, она играет важную роль в когнитивном здоровье человека.

Авторы нового исследования проанализировали информацию о 1206 участниках в возрасте 22-35 лет. Она включала данные компьютерной томографии головы, функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга с оценкой функциональной связности головного мозга.

Ученые обнаружили на томограммах 22 человек признаки синусита умеренной или тяжелой степени тяжести. Для сравнения они выбрали 22 участника исследования тех же возраста и пола без синусита.

Данные функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что у людей с синуситом была ослаблена функциональная связность в лобно-теменных отделах, которые отвечают за исполнительные функции мозга, поддержание внимания, решение проблем. Аналогично, у них была снижена связность в нейронной сети, которая участвует в реакции на внешние раздражители и социальное поведение. Степень снижения функциональной связности в головном мозге увеличивалась параллельно с тяжестью течения синусита. Это первое исследование, демонстрирующее такую связь.

«Участники с выраженным воспаление в синусах были молодыми людьми, которые не демонстрировали клинически выраженных признаков когнитивного нарушения. Однако снимки их мозга дают нам другую информацию. Субъективное ощущение снижения внимания, трудности с концентрацией, нарушение сна могут быть связаны с изменением того, как отделы головного мозга, которые контролируют эти функции, взаимодействуют между собой», – рассказала Кристина Симонян (Kristina Simonyan) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.

Симонян добавила, что обнаруженные ими изменения могут привести к появлению клинически значимых симптомов, если хроническое воспаление не лечить.