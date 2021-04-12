 

Россияне поддержали запрет мата в Сети

12.04.2021, 7:00, Новости дня
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Около четверти россиян негативно относятся к ограничению ненормативной лексики в Сети, но почти половина пользователей поддерживают запрет, показало исследование международного антивирусного разработчика ESET.

«24% опрошенных считают ограничения ненормативной лексики в сети цензурой и относятся к этому негативно. Однако большая часть (48%) пользователей поддерживает запрет и называет это необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают вопрос важным», – передает РИА «Новости» текст исследования. При этом более половины респондентов (56%) признались, что позволяют себе нецензурно выражаться в сети: 46% делают это только в личной переписке, 10% не привыкли себя ограничивать и используют матерную речь повсеместно, 44% респондентов вообще не используют мат в общении онлайн.

Что касается оскорбительных постов и комментариев, аналитики выяснили, что 38% опрошенных считают их недопустимыми. Еще 19% полагают, что за оскорбления в интернете должна следовать административная ответственность. 29% участников опроса высказались за свободу выражения собственного мнения.

Вместе с тем, активное участие в дискуссиях в сети принимают только 13% респондентов. Почти половина (49%) высказываются время от времени, когда обсуждаемая тема особенно важна, а 38% заявили, что никогда не участвуют в онлайн-обсуждениях. В целом большинство россиян (64%) поддерживают цензуру контента в интернете: из них 45% считают, что это вопрос безопасности, а 19% отметили, что в интернете много неправдивой информации, которая должна отслеживаться.

Почти половина респондентов полагают, что модерацией должны заниматься интернет-провайдеры или сотовые операторы, а также государственные органы. «Еще треть участников исследования (32%) думает, что контролировать интернет-пространство должны сами пользователи. Против модерации выступили 10% респондентов – они считают, что интернет должен оставаться свободной площадкой», – заключили авторы исследования.

Исследование основано на данных опроса более 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках страны.

С 1 февраля социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать ее в постах и комментариях.

Напомним, 5 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что в первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. 



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