Тайна исчезнувшего изобретателя, построившего прибор для телепортации

В конце XIX века британский изобретатель Уильям Кантело сконструировал автоматический чудо-пистолет и бесследно пропал после этого. А вскоре американский изобретатель Хайрем Максим представил свой знаменитый пулемет. Внешне оба были похожи как братья.

Британский изобретатель XIX века Уильям Кантело был довольно эксцентричным человеком. Он стал известен обществу в начале 1870-х годов, когда открыл свой магазинчик диковинок на Френч-стрит в Саутгемптоне (графство Хемпшир, Англия).

В его магазинчике, помимо различных безделушек, также были представлены его собственные необычные изобретения, которые он придумывал на протяжении многих лет.

Эти механизмы всегда привлекали большое внимание публики, хотя и не были особо новаторскими. Но однажды Кантело начал часто пропадать куда-то и все на более длительные сроки, а знакомым говорил, что он работает над чем-то поистине революционным, что "изменит все правила игры".

Помимо магазинчика, Кантело владел баром по соседству, под названием "Олд Тауэр Инн", и именно тут в подвале у него было что-то вроде секретной лаборатории. Иногда он пропадал тут целыми днями напролет, не выходя на поверхность.

Никто точно не знал, даже работники бара, что он делал в том подземелье, но, похоже, у него там была большая мастерская, о которой вскоре стало появляться довольно много причудливых слухов. А потом в один день Кантело просто исчез без следа.

Еще задолго до его исчезновения посетители бара слышали раздающиеся со стороны входа в подвал странные звуки, к примеру такие как громкое жужжание, и периодические довольно громкие звуки, похожие на выстрелы. Также были сообщения о том, что иногда можно было увидеть странные мерцающие огни или дым, идущий из темноты.

Это продолжалось годами, но Кантело упорно молчал о том, что он там делает. Говорили, что лишь его два сына знают о том, что скрыто там под землей, и это добавляло Кантело ореола магии и таинственности.

Позже пошли слухи, что он работает там над своим новым изобретением, и это не просто какая-то автоматическая щетка для обуви, а мощное оружие или даже Машина Времени.

Наконец, в 1880 году Кантело выбрался из подвала и заявил, что он изобрел совершенно новый пулемет, который очень компактный и полностью автоматический. Он даже продемонстрировал это оружие зрителям, подробно рассказав о его характеристиках и показав чертежи, перед тем, как упаковать пулемет в чемодан и срочно уехать в неизвестном направлении, якобы на встречу с покупателем. Это был последний раз, когда кто-то видел Кантело.

Все это выглядело довольно странно, но было вполне в духе такого человека, как Кантело. Он успел сказать своей семье, что уезжает максимум на пару дней, но когда дни превратились в недели, а его все не было, родные Кантело обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Учитывая обычную для тех лет нерасторопность органов правопорядка, жена и сыновья Кантело также наняли для его розыска частного детектива.

В ходе следствия выяснилось, что Кантело сразу после отъезда снял большую сумму наличных в своем банке, но это все. Однако позже, когда стали расспрашивать вероятных очевидцев из числа посетителей бара, многие люди стали говорить, что они лично видели как Кантело спустился в свой подвал и больше не выходил оттуда.

Также они заявляли, что после того, как он туда вошел, из подвала вылетел целый сноп сияющих искр и повалил густой дым. И искры и дым исчезли так же быстро, как и возникли и после этого снизу больше не доносилось ни звука.

К сожалению, неясно, заходил ли кто-то из полицейских или частный детектив в подвал бара или они не смогли туда попасть. Любая информация об этом подвале вообще отсутствовала в описании дальнейших событий.

Затем появился еще один слух о том, что Кантело со своим чемоданом якобы сбежал в США и частный детектив даже будто бы нашел доказательства этому, но какие именно, тоже неизвестно. Так или иначе, что именно случилось с Кантело оставалось неясным до 1883 года.

В 1883 американский изобретатель по имени Хайрем Максим приехал в Великобританию из США, привезя с собой большой багаж удивительных изобретений и фантастических проектов. В дополнение к множеству патентам на всевозможные странные устройства от мышеловок до щипцов для завивки, он также утверждал, что разработал долгоработающую лампочку и особый двигатель для летательного аппарата.

Но что действительно выделялось, так это его новейший прототип – полностью автоматический пулемет, названный в его честь – "Пулемет Максим".

Журналисты бросились писать о Максиме и его пулемете и вскоре на газетную статью с фотографией Хейрема Максима наткнулись сыновья Уильяма Кантело. Они сразу же признали в Максиме своего отца, однако все это казалось очень странным, потому что у них не было ни одной логической причины того, для чего их отцу понадобилось брать новую личность, ведь он был уже далеко не молод.

Сыновья Кантело послали частного детектива разузнать технические подробности пулемета Максим, после чего сделали вывод, что это точная копия пулемета, разработанного их отцом.

Но на этом странности не закончились. Дело в том, что детективу удалось раздобыть множество документов и показаний свидетелей, которые заверяли, что Хайрем Максим родился в США и работал так же в США, получив в штатах с 1866 года 271 патент на свои изобретения.

Все указывало на то, что это совершенно другой человек и не может быть пропавшим отцом братьев Кантело и мужем их матери. Однако, семья Кантело была на все 100% убеждена в том, что Максим и есть Уильям Кантело.

Слухи и странности продолжали множиться и наконец появилась гипотеза, которая позволяла объяснить и странные длительные исчезновения Кантело и его необычайную схожесть с Максимом.

Якобы Кантело давным давно, еще будучи совсем молодым, создал установку телепортации, которая могла перебрасывать человека на большие расстояния туда и обратно. Таким образом Кантело мог успешно жить двойной жизнью в США и Великобритании.

Эта гипотеза стала еще более живучей, когда сам Хайрем Максим отправил письмо семье Кантело, в котором заявлял, что он не является их отцом и мужем под новым именем и что он родом совсем не с острова Уйат в Шотландии, как Кантело. Эта последняя деталь была особенно странной, потому что о том, что Кантело был родом с острова Уайт, знали лишь его жена и сыновья и никто другой.

В конце концов сыновья и жена Кантело подкараулили Максима возле места, где он остановился, и после краткой и внезапной для Максима встречи убедились, что это в самом деле их пропавший Уильям Кантело. Они начали задавать ему кучу вопросов, почему он сбежал и бросил их, но Максим поспешно скрылся, уехав в карете.

Постепенно слухи о том, что американец Хайрем Максим на самом деле пропавший британский чудак Кантело, стали муссироваться очень широко и Максима стали расспрашивать об этом все больше сторонних людей. Он очень злился из-за этого и в конце концов начисто отказался вообще разговаривать на подобную тему.

Для тех, кто верил в теорию с телепортацией, это стало еще одной причиной для того, чтобы считать ее правдивой.

Спустя годы эта странная история регулярно всплывала в газетах и некоторые журналисты, к примеру британский журналисты ВВС Стив Пунт, проводили свои собственные расследования, которые показывали, что описания пулеметов Кантело и Максима были действительно необычно схожи.

Пунт также показывал фотографии Максима и Кантело эксперту по распознаванию лиц, который сделал вывод, что лица обоих мужчин действительно похожи так, словно они являлись родными братьями.

В конце концов Пунт пришел к выводу, что все это на самом деле просто занятная цепь совпадений. Но множество людей до сих пор верят в версию о телепортации.