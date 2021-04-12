Ученые получили свидетельства ускоренного биологического старения у людей с депрессией
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Депрессия и возрастные болезни
От депрессии страдает не менее 300 миллионов человек в мире. Большое депрессивное расстройство – ведущая причина нетрудоспособности. Согласно данным ВОЗ 2015 года, оно – причина 7,5% лет, прожитых с инвалидностью. Депрессия связана с риском ранней смерти, она – независимый фактор риска ряда болезней, связанных со старением: сердечно-сосудистых, деменции, остеопороза, сахарного диабета. Ученые уже называли депрессию болезнью, которая ускоряет старение.
– У страдающих от депрессии неожиданно высок риск различных возрастных болезней и ранней смерти. Это всегда было загадкой, поэтому мы решили проверить признаки старения на клеточном уровне, – сообщил профессор Оуэн Волковитц (Owen Wolkowitz), соавтор новой научной работы.
Депрессия и клеточное старение
В новом исследовании ученые взяли образцы крови у 49 человек с диагнозом большого депрессивного расстройства и у 60 здоровых людей для контроля. Они использовали математический алгоритм GrimAge, который предсказывает продолжительность жизни, исходя из степени метилирования ДНК.
Определенные паттерны метилирования ДНК связаны с повышенным риском смерти. Оно может считаться биологическим маркером старения на уровне клеток.
GrimAge – один из инструментов для определения биологического возраста человека по показателям метилирования ДНК. Ранее с его помощью ученые предсказывали смертность, развитие болезней сердца, ранней менопаузы и сахарного диабета.
У людей, страдающих от большого депрессивного расстройства, показатели по шкале GrimAge были значительно выше по сравнению с показателями людей, не страдающих от депрессии. В среднем, «клеточный возраст» каждого участника исследования с депрессией был на два года больше, чем у других людей с тем же хронологическим возрастом.
Эти данные дают потенциальные объяснения повышенной заболеваемости и смертности, связанной с депрессией – за ними может стоять ускорение клеточного старения.
Критерии большого депрессивного расстройства
Наличие не менее 5 из этих симптомов в течение одного двухнедельного периода:
- Подавленное настроение.
- Ангедония: ослабленный интерес почти ко всем видам активности или отсутствие удовольствия от них.
- Значительное изменение массы тела или нарушение аппетита.
- Нарушение сна (бессонница или гиперсомния).
- Психомоторное возбуждение или заторможенность.
- Усталость, недостаток энергии.
- Ощущение своей никчемности.
- Снижение способности концентрироваться, думать. Нерешительность.
- Повторяющиеся мысли о смерти, суицидальные мысли без конкретных планов или попытки осуществить самоубийство.
Для диагноза большого депрессивного расстройства обязательно присутствие одного из двух первых пунктов (подавленность настроения или ангедония). Симптомы не должны быть связаны с употреблением лекарств или наркотиков.
– Это сдвигает наше понимание депрессии от чисто психиатрической болезни, ограниченной только процессами в головном мозге, к болезни всего организма. Это может фундаментально изменить подход к депрессии и то, как мы видим ее в общей картине здоровья человека, – сказала Катерина Проценко (Katerina Protsenko) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования.
Ученые сообщают, что сейчас еще неизвестно, является ли депрессия причиной ускоренного клеточного старения или у депрессии и быстрого старения есть общие предрасполагающие факторы.
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