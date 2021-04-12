Ученые получили свидетельства ускоренного биологического старения у людей с депрессией

Депрессия и возрастные болезни

От депрессии страдает не менее 300 миллионов человек в мире. Большое депрессивное расстройство – ведущая причина нетрудоспособности. Согласно данным ВОЗ 2015 года, оно – причина 7,5% лет, прожитых с инвалидностью. Депрессия связана с риском ранней смерти, она – независимый фактор риска ряда болезней, связанных со старением: сердечно-сосудистых, деменции, остеопороза, сахарного диабета. Ученые уже называли депрессию болезнью, которая ускоряет старение.

– У страдающих от депрессии неожиданно высок риск различных возрастных болезней и ранней смерти. Это всегда было загадкой, поэтому мы решили проверить признаки старения на клеточном уровне, – сообщил профессор Оуэн Волковитц (Owen Wolkowitz), соавтор новой научной работы.

Депрессия и клеточное старение

В новом исследовании ученые взяли образцы крови у 49 человек с диагнозом большого депрессивного расстройства и у 60 здоровых людей для контроля. Они использовали математический алгоритм GrimAge, который предсказывает продолжительность жизни, исходя из степени метилирования ДНК.

Определенные паттерны метилирования ДНК связаны с повышенным риском смерти. Оно может считаться биологическим маркером старения на уровне клеток.

GrimAge – один из инструментов для определения биологического возраста человека по показателям метилирования ДНК. Ранее с его помощью ученые предсказывали смертность, развитие болезней сердца, ранней менопаузы и сахарного диабета.

У людей, страдающих от большого депрессивного расстройства, показатели по шкале GrimAge были значительно выше по сравнению с показателями людей, не страдающих от депрессии. В среднем, «клеточный возраст» каждого участника исследования с депрессией был на два года больше, чем у других людей с тем же хронологическим возрастом.

Эти данные дают потенциальные объяснения повышенной заболеваемости и смертности, связанной с депрессией – за ними может стоять ускорение клеточного старения.

Критерии большого депрессивного расстройства

Наличие не менее 5 из этих симптомов в течение одного двухнедельного периода:

Подавленное настроение.

Ангедония: ослабленный интерес почти ко всем видам активности или отсутствие удовольствия от них.

Значительное изменение массы тела или нарушение аппетита.

Нарушение сна (бессонница или гиперсомния).

Психомоторное возбуждение или заторможенность.

Усталость, недостаток энергии.

Ощущение своей никчемности.

Снижение способности концентрироваться, думать. Нерешительность.

Повторяющиеся мысли о смерти, суицидальные мысли без конкретных планов или попытки осуществить самоубийство.

Для диагноза большого депрессивного расстройства обязательно присутствие одного из двух первых пунктов (подавленность настроения или ангедония). Симптомы не должны быть связаны с употреблением лекарств или наркотиков.

– Это сдвигает наше понимание депрессии от чисто психиатрической болезни, ограниченной только процессами в головном мозге, к болезни всего организма. Это может фундаментально изменить подход к депрессии и то, как мы видим ее в общей картине здоровья человека, – сказала Катерина Проценко (Katerina Protsenko) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования.

Ученые сообщают, что сейчас еще неизвестно, является ли депрессия причиной ускоренного клеточного старения или у депрессии и быстрого старения есть общие предрасполагающие факторы.