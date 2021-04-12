«Яндекс» создал нейросеть, озвучивающую твиты Ройзмана голосом Пучкова

Компания «Яндекс» на Санкт-Петербуржском экономическом форуме представила инновационную нейросеть «Гоблин», озвучивающую комментарии в соцсети Twitter голосом Дмитрия Пучкова.

В качестве демонстрации представитель компании запустил программу на корпусе твитов политика Евгения Ройзмана.

– В некотором смысле твиттер Ройзмана – это уникальный пример огромного массива текстов с маленьким словарным запасом. Евгений Ройзман использует всего 25 уникальных слов, с помощью которых он может выразить практически любую мысль. Для озвучки голосом Гоблина нейросеть использовала настоящие записи его реплик, которые довольно точно соответствуют по содержанию твитам Евгения Ройзмана. На наш взгляд, получилось здорово, – сказал создатель нейросети Василий Рыбников.

На презентации, прошедшей в Большом зале Санкт-Петербуржского экспоцентра, нейросеть на протяжении полутора часов зачитывала твиты Ройзмана, чем привела в восторг публику. Желание приобрести нейросеть изъявили специалисты из Китая, Японии и США. Нейросеть сможет на понятном языке рассказывать иностранной публике об актуальном состоянии дел в России.

Представители «Яндекса» заявили, что нейросеть «Гоблин» поступит в массовую продажу под кодовым названием «Г-нет».

—