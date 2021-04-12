 

Чиновник из Организации по атомной энергии Ирана пострадал на объекте в Натанзе

12.04.2021, 6:06, Новости дня
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На ядерном объекте в Натанзе, где произошла авария, пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщают СМИ.

Иранское государственное агентство телевещания сообщает, что Камальванди прибыл на объект, чтобы осмотреть место «диверсии». В результате «инцидента» он получил переломы, его состояние стабильное, передает РИА «Новости».

Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы  Моссад.Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля.



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