 

«Альтернатива для Германии» призвала к выходу страны из ЕС

12.04.2021, 5:12, Новости дня
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На съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС, сообщают информационные агентства.

За Dexit выступили 550 делегатов. Как говорится в решении съезда, Германия «непременно должна выйти» из ЕС. АдГ призывает «создать новое европейское экономическое сообщество», которое будет защищать «общие интересы». При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен выступает против Dexit. 

Призыв АдГ уже раскритиковали в Бундестаге. Депутат от Свободной демократической партии Александр Ламбсдорфф назвал позицию АдГ «тупым национализмом». По его мнению, Dexit станет «концом ЕС и внутреннего рынка», «главного экспортного рынка», передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

Напомним, АдГ была учреждена в 2013 году, ее членов изначально относили к евроскептикам (обвинения в национализме, правом популизме и т. д. появились позднее), но тезис о роспуске ЕС возник в программе лишь несколько лет назад. До этого речь шла о реформе европейского валютного союза и об отказе от евро как о крайней мере, если реформировать союз не получится.



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