Израиль похвастался переходом от «полной беспомощности» к «мировой силе»

Борьба с Ираном и его «сателлитами», а также с наращиванием Ираном вооружений является «огромной задачей», сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что «существующая на сегодняшний день ситуация» не обязательно «будет существовать и завтра». По его словам, «трудно объяснить, что пережили здесь, в Израиле», пока совершался переход от «полной беспомощности, не имеющей аналогов в истории народов», к «мировой силе». Нетаньяху полагает, что Израилю удалось «создать, безусловно, региональную, но в некотором смысле и глобальную» силу, передает РИА «Новости».

Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.