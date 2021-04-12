Обнаружены три самые быстровращающиеся коричневые карлики

Новое астрономическое открытие сделано при помощи телескопа «Спитцер». Американские ученые обнаружили в космосе три самые быстровращающиеся звезды, которых относят к коричневым карликам.

Самое интересное, что эти светила обладают массой выше средней в своем классе, говорят специалисты по астрономии.

Только в нашей галактике таких звезд несколько миллиардов, уточняют исследователи. Эти же являются настоящими рекордсменами. Оборот вокруг своей оси они осуществляют менее чем за один час. Их диаметр примерно такой же, как у Сатурна, хотя масса в десятки раз больше. Скорость вращения составляет около ста километров в секунду. Фактически это предел для космических объектов данного класса.