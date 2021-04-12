 

Мнение: О поджигателях войны

12.04.2021, 4:22, Разное
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Фото © РИА Новости.

Когда ситуация огнеопасная, достаточно и капли бензина, чтобы заполыхало.

Даже интересно, насколько понимают это в Москве и Вашингтоне, ведь на словах все за мир.

Как утверждает лицо и голос российского МИД Мария Захарова, наш главный геополитический партнёр отметился тонко выверенной провокацией линией поддержки украинских военных, располагающихся на линии соприкосновения в Донбассе.

В ходе своего визита в Донбасс военный атташе США на Украине полковник Бриттани Стюарт посетила памятник уничтоженному боевику «Правого сектора» (запрещён в России). Также отметилась шевроном «Украина или смерть💀». От всей души хочется пожелать ей «Украины». Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников Холокоста.

Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 г. нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли на Украину за новым подкреплением. Адская карусель.
Собственно, сама тема с появлением Бриттани Стюарт возникла ещё три дня назад. И была не совсем однозначной. На ряде кадров у американского атташе на плече эта нашивка есть, на других – нет.

Но всё это прошло тогда незаметно на фоне более драматических событий глобального масштаба. И вот Мария Захарова решила напомнить

Логичный вопрос: зачем? И почему именно с такой дозой антиамериканской пропаганды, переходящей грань допустимого?

Бензинчику плеснуть захотелось?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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