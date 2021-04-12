 

В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана

12.04.2021, 4:18, Новости дня
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Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз, сообщают американские СМИ.

Источник New York Times заявил, что информация об инциденте «обрывочна». Чиновники в Израиле и пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме не стали отвечать на соответствующие вопросы Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.



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