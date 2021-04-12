Цифровой юань встревожил США

В Вашингтоне опасаются, что Китай с помощью цифрового юаня попытается уменьшить роль доллара в мире, информирует Bloomberg.

Возможные последствия от применения цифрового юаня анализируют сотрудники минфина США, Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности при Белом доме. Высказываются опасения, что цифровой юань станет средством для попыток «лишить доллар роли основной резервной валюты в мире». В частности, Вашингтон рассматривает вопрос о том, позволит ли цифровой юань обойти санкции США.

Пока Белый дом не собирается предпринимать «каких-либо мер для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая», но в Вашингтоне стали проявлять больший интерес к «возможности создания цифрового доллара», передает ТАСС.

Напомним, Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. РФ и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару, потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты.