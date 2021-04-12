Украина порадовалась «мощному сигналу солидарности»

Киев «получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров», сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Николенко сообщил в Facebook, что «все больше» государств выражают «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности».

Сообщается, что глава МИД Украины за 11 дней провел 16 телефонных переговоров с коллегами из Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции и Швеции, а также с представителями ЕС и ОБСЕ.

Николенко отметил, что о «солидарности с Украиной твердо заявили» главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии, НАТО также выразило поддержку, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.