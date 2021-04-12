 

Украина порадовалась «мощному сигналу солидарности»

12.04.2021, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев «получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров», сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Николенко сообщил в Facebook, что «все больше» государств выражают «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности».

Сообщается, что глава МИД Украины за 11 дней провел 16 телефонных переговоров с коллегами из Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции и Швеции, а также с представителями ЕС и ОБСЕ.

Николенко отметил, что о «солидарности с Украиной твердо заявили» главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии, НАТО также выразило поддержку, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / “Настоящий боец и справится со всем”. Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

29.01 / Sony представила новую флагманскую камеру A1

05.01 / “Глава МЧС” в оккупированном Крыму умер в госпитале для больных COVID-19

09.03 / Украинская группа Go-A представила финальную версию песни для “Евровидения”. Видео

21.10 / В Переславле изобретен новый материал для авиации и космической сферы

20.02 / В Словении представили проект водородного самолета

01.03 / Гривна резко подорожала относительно евро

05.01 / “Прокуроры и детективы работают на свалку”. И.о. главы САП рассказал, как повлияло на работу антикоррупционных органов решение КСУ

09.07 / Стало известно, как добровольцы переносят испытания российской вакцины

11.03 / Эколог Цыганок: В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от сплошных манипуляций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика