Мнение: Приключения трансгендеров в Грузии



Не только в Грузии

Порой все ж утомляясь от КовидФМ, переключаю на «Эхо Москвы» – и там меня периодически радуют истинными перлами! Вот сегодня рассказали – как положено на «Эхе», с придыханием – о неком новом грузинском документальном (!) фильме, невероятно передовом и, как положено, срывающем покровы. Сам разговор, насколько я понял, шел о фестивале «АртДокФест», который отечественные опричники давеча придушили в самом начале, причем даже не особо озаботившись объяснениями – за что и почему.

Но вот благодарные зрители все-таки грузинский фильм посмотрели, успели! И рассказали в эфире. Я от сюжета сразу прослезился: фильм, говорят, о трансгендере (ну понятно – о чем же еще?) Трансгендер грузинский: это женщина, которая решила перейти в мужчины. Но ее трагедия заключается в том, что гормональная терапия очень дорогая, а грузинское государство бедное, и оно не в силах помочь собрать необходимые средства. Поэтому подруга жизни нашего трансгендера принимает нелегкое решение: она соглашается стать суррогатной матерью, выносить и родить чужого ребенка – с тем, чтобы на заработанные 12 тысяч долларов вместе с трансгендером уехать из Грузии в свободную Европу и там уже оплатить все необходимые манипуляции и лекарства для возлюбленного (или пока –ой, но она в процессе).

Борис Берман (а рассказывал, с большим восхищением, именно он) как особо удачную и трогательную отметил… постельную сцену: оба героя – трансгендер и беременная – лежат в постели и напряженно, с болью беседуют о том, как тяжело будет потом отдавать новорожденного ребенка в чужие руки навсегда, станет ли это психологической травмой для них (фильм, напомню, документальный). Бермана особо тронуло, что сам-то трансгендер к ребенку и его зачатию не имеет отношения, рожать ему тоже не придется – но как он (она?) переживает за подругу!

Мды… Помню, еще в советское время существовало такое понятие, как «грузинская короткометражка» – их довольно часто показывали по одному из 3-4 (!) каналов Центрального Телевидения, для этого находилось время в эфире: настолько велик был пиетет советского киноначальства перед «феноменом самобытного грузинского кинематографа» – даже короткометражки шли в ход как «образцы киноискусства»! (почему-то – только грузинские, про какие-нибудь армянские, таджикские или там эстонские короткометражки никто никогда не слышал).

А теперь, стало быть, следующая ступень развития самобытного кинематографа. Нет, тематика понятна – в принципе, какие еще могут быть проблемы на грузинской земле? От России сбежали, вступили на цивилизованный путь развития, хотят вступить в НАТО – понятно, что в передовом обществе только проблемы трансгендеров и могут еще кого-то волновать.

Но меня, однако, смутил один идеологический момент в выдающемся произведении. Послушал я сахарного Бермана – и вдруг подумал: ба! а нет ли в произведении контрреволюции? Не задевает ли картина светлых идеалов движения ЛГБТ?! И понял – задевает! Вообще, если разобраться, сам сюжет – грубая супремасистская поделка!

Ведь о чем на самом деле там идет речь? Есть в Грузии пара – женщина, пожелавшая стать мужиком, и суррогатная беременная мать. То есть – две женщины, классическая лесбийская пара, идеальный образец ЛГБТ. Тут бы и остановиться, воспеть, сделать примером! Но нет: вместо этого обе участницы предпринимают адовы усилия, чтобы одна из них СТАЛА мужиком (гормональная терапия, операция) – то есть образцовые ЛГБТ хотят сделаться неотличимы… от замшелого, архаичного и устарелого гетеросексуального союза «М+Ж»! В Грузии сняли фильм, как несознательные лесбиянки подстраиваются под прогнившее архаичное общество и отрекаются от своего открытого ЛГБТ-союза. Какой ужас.

В общем, что тут скажешь – вот тебе и Грузия. Дикари-с. Захотели подладиться под «современные тренды», выбрали, казалось бы, ну всё САМОЕ беспроигрышное – трансы, гендеры, лесбос, суррогатное материнство, трансгендер и беременная в постели… Но им просто повезло, что они попали в итоге всего лишь под полицейский замес в нашей лапотной России; были бы они в более передовой стране на более передовом «фесте» – авторов этого «кина» взбешенные ЛГБТ-активисты вообще бы, наверно, живыми не выпустили. Активисты – люди серьезные, одних дизлайков понаставят столько, что человек сам почтет за лучшее пойти и повеситься. А тут, тем более, есть за что. Вместо однополой семьи делать двуполую – до этого даже Роулинг не додумалась.

Такие нынче в Грузии короткометражки. Лучше бы вообще не снимали.