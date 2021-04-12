В ЕАЭС задумались о введении требования о самозатухаюших сигаретах

Требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза, информирует МЧС России.

В МЧС сообщили, что Минздрав направил «на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти» проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии. Проект определяет требования к упаковке, информации на ней, «а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза».

МЧС поддерживает все законодательные инициативы, которые будут способствовать пожарной безопасности – неосторожность при курении становится причиной большинства пожаров, а «сигареты с пониженной воспламеняющей способностью» позволят предотвратить «часть возгораний», передает ТАСС.

В январе сообщалось, что МЧС и Минздрав РФ работают над новым требованием к сигаретам – они должны быть самозатухающими.