 

Лондон направил в Северную Ирландию спецназ

12.04.2021, 3:24, Новости дня
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Британские разведка и военные должны помочь урегулировать ситуацию в Северной Ирландии, где происходят столкновения между лоялистами и националистами, сообщают СМИ.

Sunday Mirror пишет, что «военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию впервые за четыре года из-за эскалации насилия». Отмечается, что в ходе столкновений «пострадали несколько десятков полицейских». Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии. Контрразведка MI5 и военная разведка опасаются, что беспорядки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов. 

Источник заявил, что как среди националистов, так и среди лоялистов есть лица, желающие «возвращения британских войск на улицы», но «это стало бы катастрофой», передает РИА «Новости».

Лоялисты объясняют беспорядки недовольством условиями Brexit и бездействием властей – националисты, проигнорировав коронавирусные ограничения, устроили многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки. Однако местные жители указывают, что дело в успешных полицейских операциях против наркоторговли, к которой причастны лоялисты. Официальных подтверждений связей наркоторговцев с беспорядками нет, однако известно, что в нападениях на полицию участвовали только подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, столкновения между лоялистами и националистами, а также с полицией продолжались более недели. Из-за беспорядков полиция впервые за шесть лет применила против банд водомет. Сейчас в Белфасте обстановка спокойная, в пятницу две небольшие группы подростков закидали полицию камнями и подожгли частный автомобиль, были задержаны трое подростков, всем по 14 лет.



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