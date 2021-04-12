 

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за обыска у главреда «Важных историй» Романа Анина

12.04.2021, 3:18, Разное
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Евросоюз выразил обеспокоенность из-за обыска в квартире у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК) и последующего допроса журналиста. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

«Европейский Союз обеспокоен недавним обыском у редактора независимого расследовательского издания «Важные истории» Романа Анина, который провел ряд журналистских расследований об организованной преступности и коррупции в России, а также его кратковременным задержанием и допросом. <…> Органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их», — говорится в заявлении.

В Европейской службы внешних связей также подчеркивают, что в РФ наблюдается ухудшение ситуации со свободой средств массовой информации. «Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и национальные обязательства. Следует уважать свободу средств массовой информации. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — отмечается в заявлении.

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Сотрудники ФСБ пришли к Анину с обыском вечером 9 апреля. Параллельно с оперативными действиями в квартире Анина обыск также прошел в редакции «Важных историй». После обыска в квартире у журналиста, который длился около семи часов, Анина допросили в СК в качестве свидетеля. Как выяснилось, дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда статья была дополнена опровержением.

Источник: Новая газета



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