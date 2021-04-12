Мнение: 60% процентов республиканцев считают, что на выборах победил Трамп

Согласно свежему социологическому исследованию опубликованному https://edition.cnn.com/2021/04/11/politics/voting-restrictions-analysis/index.html CNN:

1. 55% всех республиканцев считают, что победа Байдена на президентских выборах 2020-го года является результатом незаконного голосования и фальсификаций.

2. 60% всех всех республиканцев считают, что результаты выборов были сфальсифицированы и на них на самом деле победил Дональд Трамп.

Позабавили комментарии CNN.

1. Данные мнения CNN называет "ошибочными".

2. Отсутствие веры у республиканцев в избирательную инфраструктуру США является "результатом исторических усилий Трампа". Во всем виноват Трамп.

3. CNN удивляется, что в январе 2021-го года 66% всех опрошенных заявили, что в целом поддерживают тезис о том, что выборы прошли честно. Но в то же время 65% опрошенных республиканцев заявили о фальсификациях и украденных выборах. Такие цифры CNN называет аномальными.

4. На всех выборах с 2004 года максимальное количество избирателей оспаривающих легитимность голосования никогда не превышало 14%.

5. Все кто не верит в честность победы Байдена (а это 2/3 республиканской партии) поражены теориями заговоров. На самом деле Байден победил законно.

Смешно, но когда демократы 4-го года доказывали, что Трамп победил благодаря России и русским хакерам, это были не "теории заговоров".

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