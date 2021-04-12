Мнение: Передача для ЖЖ

Занятным образом набрел на этот суперпопулярный (!), как оказалось, ролик – через недавно мной открытый портал новостей msn.com на русском от Билла нашего Гейтса. Начинаю думать, что все-таки польза может быть даже от него!

В принципе, идея передачи – этого самого “Музыкалити” – идеальна именно для публикации в ЖЖ, собственно, поэтому я и решил продублировать, вдруг кто еще не видел (хотя 5 млн. просмотров всего за 3 дня – такому темпу и Навальный бы позавидовал). Почему ЖЖ? Это очевидно: “Старперы с осуждением наблюдают за бездуховной молодежью” – это ведь, собственно, самая суть ЖЖ и есть.

А тут еще, в данном конкретном выпуске, еще и Долина выступила просто воплощением ЖЖ-ста. Причем она, на мой вкус, даже пересолила: поймал себя на том, что в конце, из чувства противоречия, даже стал искать и находить в совершенно девственной (в хорошем смысле) “Вале Карнавал” привлекательные черты – просто из сочувствия и сопереживания. А если б Долина оказалась у Вали свекровью?! Да она б вообще ее со свету сжила!

И хочу отметить, что ковидное время странным образом сказалась на Максиме Галкине: он было совсем как-то закис – но последний год расцветает просто на глазах. Прошли слухи, что даже с Пугачевой собрался разводиться – до такой степени почувствовал волю. Очень хорош!

В общем, если не видели – всем рекомендую. Специальная передача для разлития желчи – ТО, ЧТО НАДО.