Мнение: Зачем Гагарина оставили без СССР?

Разгорается скандал с известной фотографией Юрия Гагарина, сделанной 12 апреля 1961 года. Сколько помню, на предстартовой фотографии Гагарин был в шлеме, на котором выведены четыре буквы – СССР. А вот накануне 60-летнего юбилея первого полета в космос мир увидел фотографию Гагарина без букв СССР.

Роскосмос начал оправдываться, мол, шлем Гагарина изначально был белым, без надписей. Знаменитую фотографию без подписи «СССР» сделали за несколько часов до старта полёта. Позже, пока ехали автобусе к месту старта ракеты, буквы СССР нанесли кисточкой с помощью красной краски.

Вполне возможно, что именно так все и было. Но 60 лет на всех фотографиях Гагарина, сделанных 12 апреля 1961 года, была надпись СССР. А сейчас решили восстановить «историческую справедливость»? Или наоборот, это попахивает переписыванием истории?

Что не говори, а фотография Юрия Гагарина с надписью СССР на шлеме выглядит куда более исторически достоверной.

Фотографии отсюда и отсюда

PS К слову, на кадрах кинохроники (на 1:50) на шлеме Юрия Гагарина СССР есть. Правда, перед отправление на старт (на 1:30) букв еще нет:

—