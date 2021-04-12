На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии, сообщило местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего, передает РИА «Новости».

«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – прим. ВЗГЛЯД) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», – добавил Камальванди.

Напомним, 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.

После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».