 

В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

12.04.2021, 2:30, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8702 новых случая коронавируса в 84 регионах», из них 13% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2090, Санкт-Петербурге – 694, Московской области – 574.

Всего в стране выявлено 4 641 390 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 204 081 человека, из них 8212 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 100 374 человека.

Накануне, 10 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8704. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на два.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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