 

Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича объявили украинцами

12.04.2021, 2:30, Новости дня
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На Украине историки и филологи утверждают, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

Как утверждает 24tv.ua, украинские специалисты заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем. Родился богатырь, по их мнению, в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. Алешу Поповича, как утверждается, звали Олешко – это, по мнению украинских исследователей, был рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова.

Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода, передает РИА «Новости».

Как заявили украинские исследователи, былины об украинских богатырях передавались «из уст в уста», но Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе героев.



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