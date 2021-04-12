Что произошло за день 11 апреля

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12.04.2021, 2:24, Разное
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Коротко.

  • Сотрудники горотдела полиции Нового Уренгоя передали депортированного из Франции в Россию Магомеда Гадаева сотрудникам МВД по Чеченской республике для этапирования в Чечню. Накануне по месту жительства брата Гадаева в Новом Уренгое пришли двое чеченцев в поисках Магомеда. После их визита родственники Гадаева обратились к нему с просьбой «сдаться на милость» Рамзана Кадырова и вернуться добровольно в Чечню. Магомед Гадаев бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России.

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  • Евросоюз выразил обеспокоенность из-за обыска в квартире у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК) и последующего допроса журналиста в качестве свидетеля. В ЕС назвали недопустимым запугивание независимых журналистов, а также отметили, что в РФ наблюдается ухудшение ситуации со свободой средств массовой информации.

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  • Нидерландские журналисты телерадиокомпании NOS рассказали о содержании телефонных разговоров подозреваемого по делу о крушении MH17 Сергея Дубинского. Из записей разговоров следует, что Дубинский обсуждал со своим командиром, министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) транспортировку ракетной установки «Бук» для отражения атак украинской армии в районе села Мариновка. При этом телефонные разговоры, изученные журналистами, указывают на то, что Дубинский не знал о случившемся в течение нескольких часов после авиакатастрофы.

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  • США и Великобритания призвали Россию отвести войска от границы с Украиной. Кроме того, лидер крупнейшей фракции Европарламента и депутат ЕП от Германии Манфред Вебер предложил ужесточить санкции против РФ в случае эскалации ситуации в Донбассе. При этом, по словам пресс-секретаря президента России, «никто не собирается двигаться к войне». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но РФ всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — пояснил он.

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  • Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса, следует из исследования The New York Times. Согласно данным издания, смертность в РФ в апреле-декабре 2020 года была на 28% больше (362 302 человека), чем обычно. При этом, согласно официальным данным, от коронавируса за это время умерли 57 002 человека. NYT пишет, что не все приведенные в статистике смерти в РФ обязательно связаны с коронавирусом, однако эти данные «опровергают утверждение президента Владимира Путна о том, что РФ справилась с вирусом лучше, чем большинство других стран».
  • Политика Алексея Навального и его творческую группу наградили призом «Событие года» премии «Белый слон» за серию документальных фильмов-расследований. Премию в номинации «Лучший фильм» присудили картине «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Ранее режиссер попросил снять свой фильм с номинации, объяснив это несогласием с решением экспертного совета премии кинокритики и кинопрессы о вручении награды Навальному.

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  • Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ Эмиль Верник скончался на 97-ом году жизни. Верник окончил в Москве актерский факультет ГИТИСа. С 1947 по 1958 год был актером и режиссером театра «Московские литературные чтения», а после начал работать режиссером на Всесоюзном радио. С 1969 по 2002 год Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания. Под его руководством выпустили более 200 радиопостановок.

    • Источник: Новая газета



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