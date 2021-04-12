Hill – в компании Илона Маска Neuralink заявили, что могли бы создать свой собственный «Парк Юрского периода»

Соучредитель компании Neuralink Макс Ходак заявил, что у стартапа достаточно знаний и технологий для того, чтобы при желании создать свой собственный «Парк Юрского периода», пишет The Hill. Между тем он уточнил, что на подобный проект у компании ориентировочно ушло бы 15 лет.



Reuters

Соучредитель компании Илона Маска Neuralink Макс Ходак заявил, что у стартапа достаточно технологических достижений и знаний для того, чтобы создать свой собственный «Парк Юрского периода».

«Мы, вероятно, могли бы построить «Парк Юрского периода», если бы захотели, — написал он в Twitter. — Это не были бы аутентичные, с точки зрения генетики, динозавры, однако, возможно, 15 лет селекции и инженерии хватило бы для того, чтобы получить суперэкзотические новые виды».

Ходак, между тем, не стал объяснять, какую технологию Neuralink могла бы использовать для создания давно вымерших динозавров.



Открытая в 2017 году компания Neuralink занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов в надежде однажды помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом и травмами спинного мозга.

Как напоминает издание, в фильме «Парк Юрского периода» учёным, работающим на богатого промышленника, удаётся посредством генетики воссоздать динозавров. И когда они готовятся к открытию тематического парка, где планируется продемонстрировать животных, ситуация выходит из-под контроля.