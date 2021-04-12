Еврокомиссар – для наших целей «Спутник V» поступит в ЕС слишком поздно

Даже если вакцина «Спутник V» будет лицензирована в ЕС, его массовое производство для Европы будет налажено лишь спустя несколько месяцев, отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Der Spiegel. Между тем, Брюссель планирует уже летом привить 70% взрослого населения, сформировав коллективный иммунитет: таким образом, российская вакцина поступает в ЕС слишком поздно. Бретон также заверил, что ЕС справится с изначальной целью, несмотря на отставание от лидеров по темпам вакцинации, таких как США и Великобритания.



Reuters

Причина, по которой ЕС отстаёт по темпам вакцинации от США и Великобритании, заключается в том, что фирма AstraZeneca пока поставила Европе лишь четверть обещанных доз вакцины, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своём интервью для Der Spiegel. По словам Бретона, если бы AstraZeneca предоставила для Брюсселя те же условия, что и для Лондона, ЕС не отставал бы по темпам вакцинации от Великобритании.

Кроме того, Бретон отметил, что ЕС является единственным в мире регионом, активно поставляющим вакцину в другие страны. По словам Бретона, ЕС использует лишь 60% вакцин для внутреннего потребления, поставляя все оставшиеся дозы на экспорт.

Бретон выразил уверенность в том, что Европейское фармацевтическое агентство (EMA) корректно оценит российскую вакцину «Спутник V» и вынесет верное решение. Однако, даже если препарат будет лицензирован, на производство достаточного количества доз уйдут месяцы, предупреждает Бретон. «Для нашей цели — вакцинировать почти всех европейцев к лету, «Спутник V» поступит слишком поздно», — приводит издание слова еврокомиссара.

При этом Бретон заверил, что ЕС справится с поставленной задачей по вакцианции. Он отметил, что ЕС всё быстрее наращивает производство вакцин: по его словам, к середине июля будет произведено примерно 420 миллионов доз, что хватит для вакцинации 70% взрослого населения ЕС и достижения коллективного иммунитета.