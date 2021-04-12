Forbes – украинские ВВС не ждёт ничего хорошего — Киеву стоит задуматься о дронах и ПВО

Возможность сегодняшних украинских ВВС защитить воздушное пространство страны подвергается сомнению, пишет Forbes: в распоряжении у Киева нет ни одного боевого самолёта младше 30 лет. Кроме того, перевооружить ВВС американской техникой получится вряд ли — для этого придётся переработать всю инфраструктуру и переобучить весь персонал.



Reuters

Украинские ВВС не получали новых моделей боевых самолётов с 1991 года, пишет Forbes. В этот год распался СССР, после чего на украинской территории осталось множество современных истребителей, бомбардировщиков, вертолётов и прочей техники.

Киев быстро продал большое количество боевой авиации, а ещё значительная её часть была разобрана на запчасти или поставлена на прикол. К 2021 году в строю украинской армии осталось 125 единиц воздушной техники. Минимальный возраст любого из этих самолётов — 30 лет.

При этом Украина, как, к примеру, Тайвань, является страной, постоянно испытывающей угрозу вторжения со стороны крупного соседа, пишет Forbes. А следовательно, Киеву нужны способы защиты своего воздушного пространства. Как отмечает издание, способность сегодняшних ВВС Украины выполнить свою задачу подвергается сомнению: кроме того, несомненно то, что через несколько лет нынешний арсенал ВВС окончательно устареет.

По мнению исследователя Стивена Бланка, в будущем украинские ВВС не ожидает ничего хорошего. Бланк отметил, что Киеву стоит закупить у США самолёты F-15, Е-2 и KC-135. «Необходимость улучшить украинские воздушные силы является для администрации Байдена возможностью доставить Москве реальные проблемы», — приводит издание слова Бланка.

Однако эта идея наталкивается на большие проблемы, пишет Forbes. Как отмечает эксперт по авиации Том Купер, оснащение украинской армии новыми самолётами потребует переработку всей военной инфраструктуры и переобучение лётного состава. Переход с техники советского типа на технику американского типа может затянуться на долгие годы. Причём, даже если представить, что Украине удастся закупить 125 новых самолётов, они не смогут тягаться с российскими ВВС, располагающими на этом направлении порядка 500 современными машинами. Кроме того, российские средства ПВО способны выцеливать украинские самолёты ещё в момент взлёта.

Однако есть и другие способы защиты воздушного пространства, отмечает издание. К примеру, наземные системы ПВО, дроны и средства киберзащиты. Forbes отмечает, что Украина уже начала заменять свой устаревший и малочисленный морской флот на систему прибрежной защиты.