Последствия сотрясения мозга у женщин сохраняются дольше по сравнению с мужчинами



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Новые данные, опубликованные в JAMA Network Open, представили авторы многоцентрового исследования TRACK-TBI, в котором анализируются все виды черепно-мозговых травм. Были изучены 2 тысячи пациентов с сотрясением головного мозга, большинство из них — мужчины (67%). Средний возраст добровольцев составил 41-43 года. В контрольную группу для сравнения ученые включили 299 пациентов с легкими ортопедическими травмами.

Авторы исследования отметили, что участники мужского пола по большей части имеют низкий уровень образования и доходов, чаще употребляли наркотики, и в основном их травмы имели насильственный характер. Большинство женщин в этой когорте живут в одиночку и имеют в анамнезе депрессию или тревожное расстройство.

В ходе исследования участники заполняли анкету, в которой оценивали свое самочувствие в разные периоды времени после полученной травмы: спустя неделю, две недели, три месяца, шесть месяцев и через год. Опрос включал оценку соматического состояния (головные боли, головокружение, слабость), эмоционального фона (раздражительность, депрессия) и когнитивных функций (плохая концентрация, проблемы с памятью). Ученые также проанализировали симптомы посттравматического расстройства у пострадавших.

Результаты показали, что абсолютное большинство пациентов обоего пола (около 90%) благополучно выздоравливают в течение трех месяцев. Однако у женщин значительно чаще по сравнению с мужчинами сохраняются долгосрочные симптомы. Некоторые пациентки спустя год жаловались на трудности с концентрацией и запоминанием, головные боли и повышенную утомляемость. В основном это женщины 35-49 лет.

Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

Если вы заметили, что стали хуже спать, долго не можете заснуть, а днем маетесь от сонливости, возможно, все дело в черепно-мозговой травме, перенесенной в далеком прошлом. Даже легкое сотрясение мозга может всерьез и надолго лишить вас здорового сна, считают американские ученые.

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Примечательно, что причины травм, будь то насильственные или бытовые, никак не влияют на вероятность долгосрочных последствий. Ученые отметили также, что сроки восстановления после травм других частей тела у мужчин и женщин не отличаются.

«Хотя это открытие носит предварительный характер, дальнейшее исследование по измерению психосоциального стресса и уровней половых гормонов могло бы изучить механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи», — написали авторы исследования.