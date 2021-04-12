 

Последствия сотрясения мозга у женщин сохраняются дольше по сравнению с мужчинами

12.04.2021, 2:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Новые данные, опубликованные в JAMA Network Open, представили авторы многоцентрового исследования TRACK-TBI, в котором анализируются все виды черепно-мозговых травм. Были изучены 2 тысячи пациентов с сотрясением головного мозга, большинство из них — мужчины (67%). Средний возраст добровольцев составил 41-43 года. В контрольную группу для сравнения ученые включили 299 пациентов с легкими ортопедическими травмами.

Авторы исследования отметили, что участники мужского пола по большей части имеют низкий уровень образования и доходов, чаще употребляли наркотики, и в основном их травмы имели насильственный характер. Большинство женщин в этой когорте живут в одиночку и имеют в анамнезе депрессию или тревожное расстройство. 

В ходе исследования участники заполняли анкету, в которой оценивали свое самочувствие в разные периоды времени после полученной травмы: спустя неделю, две недели, три месяца, шесть месяцев и через год. Опрос включал оценку соматического состояния (головные боли, головокружение, слабость), эмоционального фона (раздражительность, депрессия) и когнитивных функций (плохая концентрация, проблемы с памятью). Ученые также проанализировали симптомы посттравматического расстройства у пострадавших.

Результаты показали, что абсолютное большинство пациентов обоего пола (около 90%) благополучно выздоравливают в течение трех месяцев. Однако у женщин значительно чаще по сравнению с мужчинами сохраняются долгосрочные симптомы. Некоторые пациентки спустя год жаловались на трудности с концентрацией и запоминанием, головные боли и повышенную утомляемость. В основном это женщины 35-49 лет.

Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

Если вы заметили, что стали хуже спать, долго не можете заснуть, а днем маетесь от сонливости, возможно, все дело в черепно-мозговой травме, перенесенной в далеком прошлом. Даже легкое сотрясение мозга может всерьез и надолго лишить вас здорового сна, считают американские ученые.

Читать статью

Примечательно, что причины травм, будь то насильственные или бытовые, никак не влияют на вероятность долгосрочных последствий. Ученые отметили также, что сроки восстановления после травм других частей тела у мужчин и женщин не отличаются.

«Хотя это открытие носит предварительный характер, дальнейшее исследование по измерению психосоциального стресса и уровней половых гормонов могло бы изучить механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи», — написали авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

19.01 / Андрей Аршавин не стал помогать страдающей от некроза бывшей жене

25.03 / Зеленые листовые овощи способны укрепить мышцы без тренировок

10.03 / Сексолог Стуров назвал опасные для потенции напитки

18.01 / Кто сильнее убьётся? – Личное мнение

21.08 / Принцесса Мария-Олимпия встречается с сыном виконта Коудрэя

13.08 / Бастуют все!

07.07 / Песков высказался о задержании советника главы “Роскосмоса”

20.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с финалистами фотоконкурса Hold Still

23.03 / Кьяра Ферраньи и Fedez стали родителями во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика