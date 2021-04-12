Ненависть к себе настоящей – Личное мнение

В последнее время Анастасия Тиматева особенно увлеклась образом восточной красавицы. Этот образ идёт ей, как корове — седло.

Не спешите орать, что я не права, глядя на фотографии, на которых Настя отчаянно корчит из себя возлюбленную шейха.



Фото: Соцсети

Сегодня я добра, а потому поставила в качестве заглавных к посту снимков те, которые нравятся самой Насте: отфотошопленные с лютой ненавистью себе настоящей.



Настоящая Настя, повторю, к образу розы пустыни, который уже по десятому кругу обыграли все дубайские эскортницы и ненавидящие их корявые бабы, вроде Бородиной, не имеет ровным счётом никакого отношения.



Фото: Соцсети

У настоящей Насти — круглая, глупая ряшка с отпиленным носом и надутыми губами.

Помню: в далёких девяностых ездила я в школу на маршрутке. Не доезжая до моей школы, маршрутка останавливалась у ПТУ. Из неё выходили девчонки: часто — грубые, некрасивые, прыщавые, накрашенные. Примерно такие, как та, что в коллаже справа.



Фото: Соцсети

Сейчас самые ушлые из тех девок отпилили бы себе носы, надули губы и освоили фотошоп. Но ни породы, ни достоинства им бы это ни прибавило.

Род есть род. Семья есть семья.

Вот я — из хорошей семьи и люблю свой род, а потому никогда, ни при каких обстоятельствах не сотру черты предков со своего лица, которое очень люблю.

А вот у Насти, видимо, — другое отношение к своим предкам. Она стирает их следы остервенело: с помощью скальпеля, с помощью фотошопа, с помощью примерки на себя образов из других культур.

Это и есть неприятие себя, своего рода, своих предков, своей культуры. Это и есть лютая, практически неизлечимая ненависть к себе.



Фото: Соцсети

Жаль Настю. Искренне жаль.

А вам? Почему?

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