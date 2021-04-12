Ненависть к себе настоящей – Личное мнение
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В последнее время Анастасия Тиматева особенно увлеклась образом восточной красавицы. Этот образ идёт ей, как корове — седло.
Не спешите орать, что я не права, глядя на фотографии, на которых Настя отчаянно корчит из себя возлюбленную шейха.
Фото: Соцсети
Сегодня я добра, а потому поставила в качестве заглавных к посту снимков те, которые нравятся самой Насте: отфотошопленные с лютой ненавистью себе настоящей.
Настоящая Настя, повторю, к образу розы пустыни, который уже по десятому кругу обыграли все дубайские эскортницы и ненавидящие их корявые бабы, вроде Бородиной, не имеет ровным счётом никакого отношения.
Фото: Соцсети
У настоящей Насти — круглая, глупая ряшка с отпиленным носом и надутыми губами.
Помню: в далёких девяностых ездила я в школу на маршрутке. Не доезжая до моей школы, маршрутка останавливалась у ПТУ. Из неё выходили девчонки: часто — грубые, некрасивые, прыщавые, накрашенные. Примерно такие, как та, что в коллаже справа.
Фото: Соцсети
Сейчас самые ушлые из тех девок отпилили бы себе носы, надули губы и освоили фотошоп. Но ни породы, ни достоинства им бы это ни прибавило.
Род есть род. Семья есть семья.
Вот я — из хорошей семьи и люблю свой род, а потому никогда, ни при каких обстоятельствах не сотру черты предков со своего лица, которое очень люблю.
А вот у Насти, видимо, — другое отношение к своим предкам. Она стирает их следы остервенело: с помощью скальпеля, с помощью фотошопа, с помощью примерки на себя образов из других культур.
Это и есть неприятие себя, своего рода, своих предков, своей культуры. Это и есть лютая, практически неизлечимая ненависть к себе.
Фото: Соцсети
Жаль Настю. Искренне жаль.
А вам? Почему?
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Источник: Лена Миро
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