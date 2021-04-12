 

Савченко предрекла Украине «руины» после Зеленского

12.04.2021, 1:36, Новости дня
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов».

В эфире телеканала «Наш» она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР. По мнению Савченко, эпоха «застоя» в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. По ее словам, на Украине «полный коллапс», не хватает мостов, дорог и всего остального, передает РИА «Новости».

«А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной «перестройке», а «руина» (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. – прим. ВЗГЛЯД) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», – сообщила Савченко.

В феврале Савченко заявила, что Украине грозит новый Майдан и раскол. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».



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