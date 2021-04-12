Польский политолог назвал два исхода вооруженного конфликта на Украине
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Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, сообщил польский политолог Мацей Вишневский.
По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
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