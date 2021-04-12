Польский политолог назвал два исхода вооруженного конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, сообщил польский политолог Мацей Вишневский.

По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».