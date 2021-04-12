 

Принц Гарри вернулся на похороны деда в Британию без жены

12.04.2021, 1:36, Новости дня
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Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания с принцем Филиппом, сообщают СМИ.

Рейс British Airways из Лос-Анджелеса приземлился в Хитроу в 13.15 (11.15 мск). Принц Гарри остановится в Кенсингтонском дворце, он будет жить в коттедже Ноттингем. При этом из-за ситуации с коронавирусом он должен соблюдать карантин в течение 10 дней. Однако британцам, прибывшим в страну, разрешается «посещать похороны членов семьи или друзей» – похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Жена принца Гарри Меган Маркл по совету врача воздержалась от поездки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.



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