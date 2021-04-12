Hill – Эрдоган призвал положить конец «тревожной эскалации» на границе между Россией и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «тревожной» эскалации на российско-украинской границе, пишет The Hill. При этом он добавил, что Анкара готова оказать «любую необходимую поддержку», если обострение конфликта между двумя странами не сойдёт на нет.



Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «тревожной» эскалации на границе между Россией и Украиной, пишет The Hill. С этим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции после трёхчасовых переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Мы надеемся, что тревожная эскалация, наблюдаемая в последнее время на месте событий, как можно скорее прекратится, перемирие возобновится и конфликт будет урегулирован путём диалога на основе минских договорённостей», — отметил Эрдоган.

Он при этом добавил, что Турция готова оказать «любую необходимую поддержку», если эскалация конфликта между двумя странами не ослабнет.

Его слова, как отмечает издание, прозвучали на фоне возобновлённого противостояния между Киевом и Москвой в восточной части Украины.

В прошлом месяце между поддерживаемыми Россией ополченцами и украинскими военными начались боевые действия, которые положили конец перемирию, заключённому летом прошлого года. С тех пор Москва нарастила своё военное присутствие в регионе.

Россия также выразила готовность защищать граждан, проживающих на востоке Украины. Кремль предупредил, что для этой цели даже готов нарушить российско-украинскую границу.



Между тем, входящая в НАТО Турция в пятницу заявила, что на следующей неделе США отправят в Чёрное море два военных корабля, которые, как ожидается, прибудут в середине недели.

Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не подтвердил эту переброску и заявил, что Минобороны США часто направляет корабли в регион.