 

Bild – партия АдГ провозгласила целью выход Германии из ЕС

12.04.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На состоявшемся в минувшую субботу партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) большинство депутатов поддержали идею о необходимости выхода ФРГ из состава ЕС, пишет Bild. Соответствующее положение было включено в образец предвыборной программы. Издание отмечает, что раннее АдГ рассматривали выход из ЕС лишь в качестве опции.


Reuters

После напряжённых дебатов на вчерашнем партийном съезде партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене, значительное большинство депутатов высказалось за выход ФРГ из состава ЕС, пишет Bild. Как отмечает издание, глава партии Йорг Мойтен выступал против такого предложения.

«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского экономического сообщества», — приводит Bild фрагмент из образца новой предвыборной программы АдГ. Издание напоминает, что раннее партия рассматривала возможный выход из ЕС лишь как опцию, что свидетельствует о радикализации её курса.

Кроме того, на партийном съезде была принята резолюция по коронавирусу, пишет Bild. АдГ потребовала отменить карантин и передать вопрос защиты от инфекции каждому отдельному гражданину. Кроме того, партия обвинила правительство ФРГ в «политике страха». В резолюции подчёркивается, что на данный момент «99,82% населения страдает из-за мер, введённых из-за 0,18% положительных тестов».

При этом АдГ призвала граждан соблюдать меры против коронавируса: однако, отмечает издание, многие депутаты партии сами не соблюдали их во время съезда, позируя для фото без масок и не соблюдая социальную дистанцию. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Захарова оценила ход интеграции РФ и Белоруссии

30.09 / Появились рендеры кросс-универсала Volkswagen Polo

24.06 / Назарбаев посмотрел по ТВ парад Победы в Москве

10.09 / Пес спас девочку от изнасилования в Санкт-Петербурге

17.11 / Винокур раскритиковал идею Меладзе о концертах в «красных зонах»

16.08 / “За такие нарушения должно быть наказание”. Климкин заявил, что выдача Беларусью РФ боевиков ЧВК “Вагнер” является нарушением международного права

25.06 / Львовская область вышла на первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

11.01 / Трампа попросили ввести спецрежим в Вашингтоне на инаугурацию Байдена

29.11 / Врач предупредил о поражении легких при бессимптомном течении COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика