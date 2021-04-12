 

Россиянам разъяснили, кто имеет право выйти на пенсию раньше срока

12.04.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Пенсионном фонде РФ назвали несколько категорий граждан, которые с этого года имеют право досрочно уйти на пенсию.

Так, этим правом могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965 году, а с 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на Московское отделение ПФР.

Также досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года – для мужчин, 37 лет – для женщин. На пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет могут выйти жители Крайнего Севера.

Помимо этого, на досрочную пенсию могут претендовать граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Один из родителей, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, может выйти на пенсию раньше.

Ранее заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса

07.07 / Невесты в Риме устроили самую красивую акцию протеста

13.02 / В Соединенных Штатах испытают опционально пилотируемый синхроптер K-Max

16.03 / США и Иран ведут «дипломатический танец» вокруг ядерной сделки, но делать первый шаг никто не хочет

22.09 / Поклад: Быков убеждал меня взяться за работу над “Стариками”, но я отказался. Сегодня могу точно сказать – это самая большая моя ошибка в жизни

22.08 / МИД не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» РФ в выборы в США

06.08 / Россия нарастила золотовалютные резервы

16.07 / ЕК ответила на заявления Помпео о «Северном потоке – 2»

22.02 / Раде предлагают запретить продавать лекарства детям до 14 лет

15.12 / Canon начнет поставлять датчики изображения для смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика