 

Гибель ребенка в Донбассе в результате атаки беспилотника сочли терактом

12.04.2021, 0:42, Новости дня
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что гибель мальчика в поселке Александровское под городом Енакиево в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками квалифицирована следственными органами как террористический акт.

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», – сказал он в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.

По данным следствия, 2 апреля «украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения».

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.

Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.



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