 

В США заявили о невозможности «продлить жизнь» МБР Minuteman III

12.04.2021, 0:20, Новости дня
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У США могут остаться только устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты, если не разработать новые, пишут СМИ.

Питер Хьюсси в National Interest раскритиковал программу по продлению срока службы ракет Minuteman III, которым уже полсотни лет. Хьюсси призвал реализовывать проект по разработке новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD). Он заявил, что Minuteman III уже прошли через модернизацию в 1990-х и 2000-х годах, их «жизнь больше невозможно продлить», передает РЕН ТВ.

Хьюсси считает, что США требуется полное улучшение системы, связанной с МБР: инфраструктуры, командования и управления, промышленной базы. Программа продления срока эксплуатации является «более дешевой» и не включает расходы на указанные цели. 

Замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен считает, что старые ракеты начнут рассыпаться через десять лет. Его поддержал глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричард. Они полагает, что нынешняя система покроется ржавчиной, если не провести модернизацию.

Хьюсси подчеркнул, что программа продления срока эксплуатации не может обеспечить необходимый «сдерживающий потенциал», США остаются «с устаревшей полувековой технологией».

Напомним, Ричард заявлял, что США нужна новая межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, так как продлить срок службы МБР Minuteman III нельзя. В 2020 году сообщалось, что в США решили сделать МБР на замену Minuteman III за 13 млрд долларов.



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